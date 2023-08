Näin Robert Helenius tuupertui Anthony Joshuan kammolyönnistä: "Yksi vuoden tyrmäyksistä" – Conor McGregor huolestui suomalaisjätistä

– Hänellä (Helenius) on lahjoja, joten minun piti tunnustella häntä hieman ensin, Joshua totesi taktiikastaan, jota brittiyleisö piti arasteluna ja buuasi hetkittäin ex-mestarille.

Heleniuksen, 39, ammattilaisuran saldo on nyt 32 voittoa ja viisi tappiota, joista kaksi on tullut pelottavilla tyrmäyksillä viimeisen kymmenen kuukauden aikana Deontay Wilderille ja nyt Joshualle. Suomalaisen uran jatko on hämärän peitossa.