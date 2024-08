Adenovirustapaukset kasvussa Kainuun prikaatissa

Adenovirustapausten määrä on kasvanut nopeasti viime ja kuluvan viikon aikana Kainuun prikaatissa Kajaanin Hoikankankaalla, Maavoimien tiedotteessa kerrotaan.

Kainuun prikaatin esikuntapäällikön, everstiluutnantti Jukka Vuorisalmen mukaan viime viikkoina on todettu kymmeniä adenovirustapauksia. Hänen mukaansa yksittäisiä tartuntoja on ollut myös aiemmin kesän aikana, mutta tapausten määrä on nyt huomattavassa kasvussa.