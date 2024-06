Näin pärjäät kuumuudessa: Esko Eerikäisen, Mannisten ja Katja Ståhlin hellevinkit

SuomiAreena-viikko Porissa on ollut kuuma ja hikinen. Koska toimittajilla on ollut vaikeuksia pysytellä tarpeeksi viileänä, kysyimme Porin kaduilla, miten kukakin pärjää helteellä.

– Moottoripyöräajelu. Se on ihanaa, se on täydellistä. Ja toinen on kylmäallas. Tai kylmä olut. Ai vitsi, alkoi tehdä mieli olutta, Eerikäinen totesi.