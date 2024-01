Näin paljon pörssisähkö maksaa sunnuntaina

Kalleimmilaan pörssisähkö on sunnuntaina 15,96 senttiä kilowattitunnilta kahden aikaan yöllä. Seuraava piikki pörssisähkön hinnassa nähdään sunnuntaiaamuna kello 10.00–11.00, kun hinta kohoaa 14,68 senttiin kilowattitunnilta.

Hintoihin on laskettu mukaan arvonlisävero ja ne perustuvat Pohjoismaisen sähköpörssin Nord Poolin Suomen aluehintoihin.

Päivän keskihinta on sunnuntaina 12,12 senttiä kilowattitunnilta. Alimmillaan hinta on aamulla kello 7.00–8.00, jolloin se on 10,54 c/kWh.