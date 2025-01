Tätä mieltä MTV:n toimittajat ovat Nelli Matulan UMK-kappaleesta: "Ääni lumoaa"

MTV:n viihdetoimitus kertoo mielipiteensä toisen UMK-finalistin Nelli Matulan kappaleesta.

Toinen Uuden Musiikin Kilpailussa vuonna 2025 kisaava kappale julkaistiin perjantaina 10. tammikuuta. Pop-artisti Nelli Matula tavoittelee paikkaa Euroviisuissa kappaleella Hitaammin hautaan.

Kappale on saanut erinomaisen vastaanoton viisuyleisöltä.

Tätä mieltä toisesta viisukokelaskappaleesta ovat MTV:n viihdetoimittajat:

– Nelli on täydellinen pop-artisti! Tykkään kappaleesta ja siitä, että se on suomeksi. Luulen, että popitan tätä kappaletta yhtä paljon, kun Benjaminin Hoida mut -biisiä.

- Silja Välske

– Nelli Matulalla on upea ääni ja kappale on ihan menevä, mutta tämä jäi kuitenkin osaltani hieman piippuun. Kyllähän tämä varmasti tanssilattialla toimii ja liikuttaa, mutta jäin silti odottamaan sekä kaipaamaan sitä todellista "NYT LÄHTI" -hetkeä.

- Aino Haili

– Kertosäkeen melodia on tarttuva ja Nellin ääni aivan upea! Tässä on tämän vuoden voimabiisi – ja sille ominaiset, ehkä hieman kliseisetkin lyriikat. Odotan lavashow'sta energistä tanssipläjäystä!

- Alisa Lahtinen

– Tykkäsin! Nellin kappale paranee, mitä enemmän sitä kuuntelee. Nelli on upea esiintyjä ja hyvä laulaja, joten UMK-show tulee olemaan näyttävä. Aivan varmasti itse kirmaan tanssilattialle, kun tämä kappale pärähtää yökerhossa soimaan.

- Katja Lintunen

– Nelli Matula, I love you, miten ihana biisi ja miten upea ääni! Sanat koskettaa kovasti. Odotan innolla, millainen show tämän kappaleen ympärille on rakennettu.

- Alexia Tänav

– Menevä kappale, jossa on ajatuksia herättävät sanat ja kaunis sanoma. Aluksi ajattelin, että kertosäe voisi olla iskevämpi, mutta se paranee, mitä useammin sen kuulee. Nelli osaa laulamisen lisäksi myös tanssia, joten odotan innolla, miltä show näyttää lavalla!

- Teresia Jokinen

– Nellin ääni lumoaa. Kappale on herkkä, mutta samalla tanssittava ja siinä on mielestäni piilotettua mahtipontisuutta. Video mahdollisesti hienoin suomalaisvideo hetkeen johtuen Nellin liikkumisesta. Odotuksia on huikeaan esitykseen, kun numero pääsee koreografi Reija Wäreen myllyn läpi. Itse toivon, että lavalla nähdään Nelli yksin upean äänensä ja liikkeensä kanssa ilman tanssijoita.

- Jari Peltola

Lisää UMK-kappaleita kuullaan maanantaina 13.1. kun Costee julkaisee biisinsä Sekaisin.

Kaikki UMK-finalistit ovat vieraana Huomenta Suomessa kappaleidensa julkaisupäivänä.