Näin Marin ja Saarikko puivat koronarajoitusten purkamista – "Niin pian kuin mahdollista, avataan"

– Ihmisten oikeutetun uupumuksen myötä tilanne on erittäin vaikea johdettava. Varmasti koko hallituksen mielestä rajoitukset on koettava oikeudenmukaisiksi, Saarikko totesi.

Tautitilanne on helpottunut, mutta useat rajoitukset ovat yhä voimassa. Yhtenä syynä tähän on esimerkiksi virusvarianttien pelko. Variantit voivat aiheuttaa nopeasti suuria tartuntaketjuja.

– Variantit ovat suuri huoli myös itselleni. Ne pääsevät leviämään ennen kuin ne huomataan. Esimerkiksi brittimuunnos on ollut Euroopassa laajasti ennen kuin se havaittiin. Estäminen on vaikeata, kun rajojen yli kuitenkin jonkin verran kuljetaan, Marin sanoi.

Näin on myös kovaa kritiikkiä saaneissa rajakäytännöissä. Suomi on asettamassa uuden lakiehdotuksen mukaan maahantulolle tiukkoja vaatimuksia koronatodistusten, -karanteenien ja -testien suhteen.

– Lakiesityksen lausuntoihin perehdytään parhaillaan ja työ jatkuu. Ymmärrän hyvin, että on erilaisia näkökulmia. Matkailualan tilanne on vaikea ja kunnilla olisi käytännöllisiä haasteita testauksen kanssa. Kaikki nämä ulottuvuudet on huomioitava. Myös terveysturvallisuus on huomioitava, pääministeri Marin sanoo.