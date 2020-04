Näin koronavirus on vaikuttanut mökkikauppaan – mökistä haaveillaan, epävarmuus tulevaisuudesta lykkää kauppoja

Hintsa kertoi MTV3:n Viiden jälkeen -ohjelmassa, että koronaviruksen vuoksi mökkikaupan ensimmäisessä sesongissa on ollut pientä hiljentymistä.

– Epävarmuus omasta taloudellisesta tilanteesta on lykännyt päätöstä mökin ostosta.

Suomessa on noin puoli miljoonaa kesämökkiä. Hintsa sanoo, että varustelutason osalta toiveet kasvavat joka vuosi.

– Perusedellytyksenä on juokseva vesi ja sähkö. Eläkeläiset haluavat kakkosasunnon tasoista varustelua. Edelleen on mummon mökki segmentti olemassa, se on niille, jotka tykkäävät nikkaroida ja puuhastella ulkosalla ja ovat valmiita maksamaan hiukan vähemmän siitä mökistä.