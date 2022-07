Myytävien mökkien keskihinta on noussut selvästi – tämä sijainti on asiantuntijan mukaan täysin yliarvostettu

Suositulla mökkipaikkakunnalla Savonlinnassa kesämökkikauppoja on tehty kolmanneksen vähemmän kuin kahtena koronavuotena eli nyt määrissä on palattu normaalille tasolle.

– Kauppa on käynyt kohtalaisen hyvin tänä kesänä. Määrissä on palattu sille normaalille tasolle. Tyypillinen ostaja on keski-ikäinen pariskunta, kertoo kiinteistönvälittäjä Ville Nuopponen Savonlinnan Kiinteistömaailmasta.