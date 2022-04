Hyvin varusteltuja kesämökkejä ei riitä kaikille halukkaille ostajille, jopa puolen miljoonan euron mökkejä myydään: "Etätöihin pysyvä buumi"

Myöhäinen kevät on pitkittänyt mökkikaupan alkua ympäri Suomen. Kiinteistömaailman ja Espoon Kodit Oy:n yrittäjän Hannu Salon mukaan mökkimarkkinasta tulee varsin vilkas, vaikka startti on hidas.

– Ennuste on hyvä. Korona on tehnyt etätöihin pysyvän buumin ja vaikuttaa siihen, että varsinkin laadukkailla kakkosasunnoilla on kova kysyntä. Toki korona loi markkinaa kaikenhintaisille mökeille, jopa kuivanmaan mökeille, joita ei juuri myyty ennen koronaa. Ehkä sotatilannekin vaikuttaa siihen, että ajatellaan, että voidaan asua vähän syrjemmässäkin.