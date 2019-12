Näin kierrätät joulujätteet oikein: Kinkun rasvasta dieseliä ja lahjapaperit sekajätteeseen

Kinkun rasva pitää hyydyttää ennen hävitystä

– Ledikynttilät ovat sähkölaitteita ja ne voi jättää muun muassa kauppoihin, jotka myyvät sähkölaitteita, sillä niissä on vastaanottovelvollisuus.

– Paras vaihtoehto on tietysti käyttää rasva uudelleen ruuanvalmistuksessa. Biojätteeseen sen saa laittaa, kannattaa hyydyttää ensin.

– Yksi vaihtoehto on myös valuttaa se nestemäisenä vaikkapa maitopurkkiin ja viedä kinkkutempaukseen, josta löytyy tietoa osoitteesta kinkkutemppu.com, Partti vinkkaa.

"Sekajätteen määrä pitää puolittaa"

– Jätettä syntyy ympäri vuoden noin kilo per päivä per henkilö. Jouluna määrä on kutakuinkin sama, vaikka varmasti sekä biojätettä että pakkausjätettä syntyy jonkin verran enemmän, Mikkonen sanoo.