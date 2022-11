Näin järjestäytynyt rikollisuus käyttää yrityksiä hämäriin puuhiinsa: "Nämä merkit ovat elokuvistakin tuttuja, mutta ihmiset eivät reagoi niihin"

Legendaarisen Lihatukku Veijo Votkin Oy:n epäillään sotkeutuneen järjestäytyneen rikollisuuden puuhiin. Aluehallintovirasto on teettänyt erityistilintarkastuksen, joka kohdistui Veijo Votkin Oy:n ja kiinteistöyhtiöön, jonka osakas lihatukku on.

Järjestäytynyt rikollisuus on mukana erityisesti rakennusbisneksessä. Tähän on yksinkertainen syy.

– Aika moni heistä on käynyt ammattikoulun ja ovat esimerkiksi putkimiehiä ja kirvesmiehiä. Heillä on usein tämän alan yrityksiä tai ovat töissä alan yrityksessä.

Värikkäitä keinoja

– Verkostoituminen on tärkeää laillisessa ja laittomassa liiketoiminnassa. Kyllähän sitä on nähty, että monet viihdemaailmasta tutut, koko perheen suosikit pyörivät rikollisten kanssa. On bileitä, naisia ja kokaiinia. Samalla tavalla rikolliset verkostoituvat yritysmaailman kanssa. Sitten päihteet saavat otteen ihmisistä. He huomaavat, että omat bisnekset ovat solmussa, rahaa on hävinnyt ja lopulta alkaa kiristäminen. Osana Exit -toimintaa olen nähnyt tai kuullut useita tuollaisia yrittäjien kohtaloita.