Näin HUS yrittää parantaa hankintakäytäntöjään – korona tuplasi sairaanhoitopiirin hankinnat

Myös tämän vuoden puolella on tehty hankintoja, joita ei ole kilpailutettu tai niistä ei ole tehty sääntöjen mukaisia sopimuksia.

Poliisi tutkii asiaa epäiltynä virkavelvollisuuden rikkomisena. Esitutkinta on vasta alkanut, eikä yksittäisiä epäiltyjä vielä ole.

– Olemme parin vuoden aikana uudistaneet organisaatiota. Hankintaorganisaatio on rakennettu sisältäpäin uusiksi ja juristityövoimaa on lisätty. Eteneminen on ollut kohtuullista, mutta ei riittävää, HUS:n toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoo.