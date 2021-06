Poliisi aloitti esitutkinnan Husin vuosia kestäneestä hankintasotkusta – sairaanhoitopiiri havainnut satoja säännöstenvastaisia hankintoja

Tuoreen raportin mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) on vuosina 2019–2021 tunnistettu yhteensä noin 300 säännöstenvastaista hankintaa.

Tuoreimmat sopimuksettomat tai kilpailuttamattomat ostot on löydetty tänä vuonna, eikä kaikkia ole raportin mukaan vieläkään tunnistettu.Sisäisen tarkastuksen toukokuun päätteeksi valmistuneen raportin mukaan selvitystyön keskeneräisyyden takia on haastavaa arvioida tarkkaan, milloin säännöstenvastaisista hankinnoista päästään eroon.

Hankintalaki vaatii, että tietyn arvoiset ostot on kilpailutettava. Kilpailutuksen tarkoitus on säästää veronmaksajien rahoja ja varmistaa, että rahoille saadaan laadukasta vastinetta.

Reaktiona tilanteeseen Hus on perustanut hankintojensa ohjaamista ja valvomista varten määräaikaisen johtajaviran. Husin hallitus päätti puolitoista vuotta kestävän viran perustamisesta kokouksessaan toukokuun alkupuolella.

– Hänen ainoana tavoitteenaan on huolehtia siitä, että kaikki asiat tehdään sen eteen, että homma korjaantuu, Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoo.

Uusi johtaja Leena Koponen asettuu Husin organisaatiossa suoraan toimitusjohtajan alaisuuteen. Hänen tehtävänsä on tehostaa vuonna 2019 alkanutta hankintojen korjausohjelmaa sekä kuroa umpeen koronaepidemian aiheuttamaa hankintavelkaa.

Tarkastus löysi 200 miljoonalla kilpailuttamattomia hankintoja

Toimitusjohtaja Tuominen on vakuuttanut, että kilpailuttamatta jääneiden hankintojen osuus kaikista Husin hankinnoista on ollut vuodessa alle viisi prosenttia.

Hus on kertonut löytäneensä sekä sellaisia sopimuksia, joita on jatkettu ilman uutta kilpailutusta, että sellaisia sopimuksia, joita ei ole kilpailutettu lainkaan.

Poliisi selvittää virkavelvollisuuden rikkomista

Tapaukseen liittyvä esiselvitys on nyt valmistunut, ja poliisi on aloittanut esitutkinnan.

– Rikosilmoitus on kirjattu, ja syytä epäillä rikosta -kynnys on ylittynyt, kertoo rikosylikomisario Lauri Huittinen Helsingin poliisin talousrikostutkinnasta.

Rikosylikomisario Huittinen korostaa, että tutkinta on alkutekijöissään. Hän kuvailee esiselvitysmateriaalia laajaksi.

Hankintoihin oltu yleisesti tyytymättömiä

STT:n keräämien tietojen valossa puuttumista hankintojen ongelmiin on hidastanut puutteellinen tiedonkulku Husin sisällä.

Toimitusjohtajan alaisuudessa toimiva sisäisen tarkastuksen yksikkö on varoittanut hankintojen mahdollisista epäselvyyksistä sekä edellisen että nykyisen toimitusjohtajan aikana, mutta organisaatio alkoi perehtyä asiaan järjestelmällisenä ongelmana vasta viranomaisten otettua yhteyttä.

– Viesti ei ollut, että hankintoja tehdään laittomasti, vaan että se on kankea. Yleisenä johtamisoppina pystyin päättelemään, että jos järjestelmä on hajautettu ja sitä sanotaan kankeaksi, siihen pitää puuttua, Tuominen sanoo.

Lyhyen raportin mukaan riskinä on, ettei hankintalakia noudateta.KKV:n tutkimusten jälkeen markkinaoikeus määräsi Husin maksamaan yhteensä 160 000 euroa seuraamusmaksuja vuonna 2020.

"Yllätti meikäläisen"

Huono tiedonkulku ei rajoitu vain Tuomisen kauden alkuun, vaan hankintojen epäselvyyksistä on varoiteltu myös hänen edeltäjänsä, Husia vuosia 2010–2018 johtaneen Aki Lindénin aikana.

– Tarkastuksissa saadun käsityksen mukaan hankintaprosessi koetaan monimutkaiseksi ja vaikeaksi. Hankintoja on toteutettu kilpailuttamatta suorahankintoina eikä peruste suorahankinnalle ole aina ollut perusteltavissa, vuotta 2011 koskevassa sisäisen tarkastuksen vuosikertomuksessa lukee.

Husin toimintakertomuksessa yksikkö puolestaan varoitti sisäisen valvonnan riittämättömyydestä. Ensimmäisenä näistä varoituksista on kertonut Iltalehti.

Vuosien varrella Husin johto on käsitellyt tiettyihin hankintoihin liittyviä epäselvyyksiä, mutta niitä on Lindénin mukaan pidetty yksittäistapauksina.

– Ylimmän johdon tasolla oli sellainen käsitys, että tämä asia [hankinnat] on kunnossa. Siinä mielessä se yllätti meikäläisen, Lindén sanoo kautensa lopulla paljastuneista epäselvyyksistä.

Husin hankintoihin liittyvät epäselvyydet ovat olleet julkisuudessa esillä kaksi vuotta. Sen aikana Lindén kertoo miettineensä, miltä osin hänen vuosia johtamansa organisaation valvonta on ollut heikkoa.

– On tämä jättänyt sellaisen muistijäljen, että jos menen johonkin organisaatioon johtopaikalle, niin ensimmäinen asia, jonka laitan syyniin on, että ovatko hankintaprosessit viimeisen päälle kunnossa.

Keskittämisestä ratkaisu?

Sekä Tuominen että Lindén pitävät syynä tilanteen synnylle hankintatoimen hajanaisuutta. Keskittäminen onkin ollut yksi toimenpide, jota Hus on viestinnässään korostanut ongelmaa korjatessaan.

– Joihinkin ongelmiin johtamisen ylimmiltä tasoilta pääsee kiinni ja jotkin jäävät katveeseen. Minulla ei ole muuta selitystä kuin se, että joissain yksiköissä ilmapiiri on ilmeisesti ollut sellainen, että raskaan hankintaprosessin pyörittäminen on nähty turhaksi byrokratiaksi.

Lindénin mukaan muun johtoryhmän olisi pitänyt antaa signaali hänelle, jos he olisivat huomanneet epäselvyyksiä johtamiensa vastuualueiden hankinnoissa. Hän arvelee, että näin ei tapahtunut, koska virhe tapahtui organisaatiossa useita portaita hänen alapuolellaan.

Myös Tuominen vetoaa organisaation kokoon. Hänen mukaansa lainvastaisia hankintoja on tehty Husin logistiikassa. Sen johtaja raportoi talousjohtajalle, joka puolestaan työskentelee toimitusjohtajan alaisuudessa.

– Näin on ollut myös aikaisemmin. Toimitusjohtaja ei ole se, joka suoraan operoi siellä (hankinnoissa). Konserni on niin iso, että siellä on omat vastuullisensa, Tuominen sanoo.