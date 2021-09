Näin hurjasti sää kylmenee ensi viikolla – "Etelässäkin 10 astetta tekee tiukkaa"

Koko seuraavan viikon Suomen yllä on pohjoisvirtaus, joka tuo meille kylmää ilmaa.

– Täällä on aikamoinen sininen läntti koko Pohjois-Euroopan yllä merkkinä siitä, että sää on tavanomaista kylmempää. Suomen länsipuolella on korkeapaine, joka tuo kylmää ilmaa Jäämereltä. Saattaa olla, että ensi viikon alkupuolella pohjoisessa tulee räntää, tai ensilumikin. Etelässäkin 10 astetta tekee tiukkaa.