Näin härskisti koronavirusta on käytetty hyväksi rikosten tekemiseen – "Kotiin tuli koronapuhdistusta tekevä mies, joka vei rahat, kortit ja kaulakorut"

Itä-Uudenmaan poliisilaitos tiedotti maaliskuussa, että koronavirustilannetta ja tautiin liittyvää huolta on hyödynnetty hyvin uskottavien huijausten tekemisessä. Erityisesti iäkkäämmät ihmiset ovat joutuneet koronahuijareiden uhreiksi.

Ilmiö on tuttu myös Helsingin poliisilaitoksella. Tähän mennessä Helsingin poliisin tietoon on tullut muutama tapaus, joissa on kyse niin sanotuista koronahuijauksista.