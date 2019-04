Näin eurovaalien "tuplaehdokkaat" selittävät – "Ei tässä kenenkään henkilön erinomaisuudesta ole kysymys"

Eurovaaleissa on lukuisia ehdokkaita, jotka on juuri valittu eduskuntaan, mutta jotka hakevatkin saman tien myös europarlamenttiin. Tuplaehdokkuus käynnistää eduskunnassakin ketjureaktion, josta äänestäjän on vaikea pysyä kärryillä: kenen ehdokkaan hyödyksi annettu ääni todella menee, jos ehdolla olevat ehdokkaat kieltäytyvätkin vaalin jälkeen kunniasta?