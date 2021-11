Näin epävarmoja ovat poliisin käyttämät huumetestit – amfetamiini tunnistetaan kuitenkin niin hyvin, että poliisilla on sauma säästöön

Huumerattijuopumusten määrä on kasvanut Suomessa nopeasti? Näin poliisi kommentoi valvonnan hälyttäviä tuloksia vuonna 2020.

Joissain aineissa jopa alle puolet positiivisista tuloksista oikein

Tuloksia analysoidessa on syytä huomata, että erityisesti opiaatteja havaittiin liikenteessä hyvin vähän, joka voi vaikuttaa tilastojen luotettavuuteen.

Amfetamiinikuskit suurin huumerattijuoppojen ryhmä

Suomi on tunnettu pitkien etäisyyksien maana, joten epäillyn rattijuopon kuljettaminen verikoetta varten terveydenhuollon toimintayksikköön, voi viedä poliisipartiolta pitkän tovin. Tutkimukset vievät myös terveydenhuollon henkilöstön työaikaa.

Poliisihallituksen mukaan sylkinäytemenettely on käytössä Espanjassa, Ranskassa ja Belgiassa. Sen toiveena on saada asia käsittelyyn oikeusministeriön ja sisäministeriön kanssa.

Menettelyssä myös puutteensa

Sylkinäytteestä ei voida verinäytteen tapaan päätellä, kuinka paljon henkilö on ainetta käyttänyt tai miten päihtynyt hän aineesta on. Siksi sitä ei THL:n mukaan voi käyttää rattijuopumuksen mahdollisen törkeyden arvioinnissa tai sellaisessa tilanteissa, joissa tutkimukset paljastavat henkilön käyttäneen ainetta, johon hänellä on resepti.