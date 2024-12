Tulli: Kaapelivaurioista epäilty alus Venäjän varjolaivastoa – liikkunut aiemmin aivan muualla

Suomen ja Viron välisen sähkönsiirtokaapelin vauriosta epäilty alus kuuluu Venäjän niin sanottuun varjolaivastoon, kertoo Tulli. Varjolaivastolla tarkoitetaan, että laiva ei kuulu länsimaiden tunnustamien vakuutusten piiriin.

Laivan lastina on bensiiniä, joka on lastattu sen kyytiin Venäjällä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan kaapelivaurion tyyppisiin tilanteisiin on varauduttu ja niihin on mahdollisuus reagoida nopeasti. Infra on rakennettu sellaiseksi, että se kestää useampiakin samanaikaisia häiriötilanteita.

Sähkönsiirtokaapelin lisäksi vaurioita on neljässä telekaapelissa.

Tulli on käynnistänyt esiselvityksen törkeästä säännöstelyrikoksesta, kertoo Tullin pääjohtaja Sami Rakshit.

Käynnissä on myös aluksen lastin pidättämiseen liittyvät toimet. Rakshitin mukaan kyseinen alus ei ole aikaisemmin liikkunut tällä alueella, vaan Turkin, Venäjän ja Intian välisillä alueilla.

– Kyse on pakotteiden kannalta merkityksellinen havainto, Rakshit toteaa.

Rajavartiolaitos: "Pelkkä ankkuriketju nousi ylös"