Nähdäänkö Toyotan kärkiautossa pian uusi nimi? Näin vastaa Jari-Matti Latvala

Oliver Solberg on päässyt Toyotan siipien suojaan.

Solberg kilpaili viime vuodet rallin MM-sarjan WRC2-luokassa Skodan Rally2-autolla, mutta täksi vuodeksi hän loikkasi Toyotan Rally2-luokituksen kilpuriin. Samalla Solbergin tiimiksi vaihtui suomalainen Printsport.

Solbergin kannalta merkittävää oli se, että nyt hänellä on suora linkki Toyotan WRC-talliin. Viime vuonna Sami Pajari oli vastaavassa tilanteessa Printsportin kuskina, mutta hän pääsi ajamaan kauden aikana ensimmäiset kilpailunsa Toyotan Rally1-autolla MM-sarjan pääluokassa.

Ja tälle vuodelle Pajari saikin pysyvän siirron Toyotan WRC-miehistöön.

Solberg sai loistavan startin WRC2-kaudelleen, kun hän ajoi voittoon kotikilpailussaan Ruotsissa. Solberg on jo näyttänyt, että hän on päässyt hyvin sinuiksi Toyotan kilpurin kanssa.

Toyota saattaa hyvinkin toistaa tänä vuonna saman kuvion, jonka se teki viime vuonna Pajarin kanssa. Toisin sanoen Solberg voidaan nähdä Toyotan Rally1-auton ratissa tämän kauden aikana.

– Ei se ole täysin poissuljettu vaihtoehto, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala sanoo MTV Urheilulle.

– Tietysti ensin katsotaan, miten tämä vuosi menee ja kuinka hyvin hän suoriutuu.

Solberg on jo aiemmin päässyt kilpailemaan rallin MM-sarjan pääluokassa. Vuoden 2022 lopussa hän sai kuitenkin lähtöpassit Hyundain tehdastiimistä ja siitä eteenpäin hän on kilpaillut WRC2-luokan puolella.

– Hän on ajanut jo aiemmin Rally1-autolla, joten siinä mielessä hänellä on kokemusta – ei toki meidän autosta, mutta hän on ollut mukana WRC-luokassa. Jos ajatellaan sitä kautta, niin tässä voisi olla potentiaalia, Latvala pyörittelee.

Looginen vaihtoehto Toyotan ylimääräiselle Rally1-autolle voisi olla Suomen MM-rallissa, sillä Toyotan päämajakin sijaitsee Jyväskylässä. Viime vuonna Pajari ajoi ensimmäisen Rally1-kisansa juurikin Jyväskylän seudulla.

Latvala ei kuitenkaan vielä lupaa varmaksi Solbergin debyyttiä Toyotan Rally1-autolla.

– Katsotaan, miten vuosi häneltä menee. Jos tulokset ovat hyviä, niin uskon, että sitten se voisi olla mahdollista.

Solberg kilpailee seuraavaksi WRC2-pisteistä Kenian Safari-rallissa, joka on ohjelmassa 20.-23. maaliskuuta.