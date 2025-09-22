Helsingin poliisi tutkii epäiltyä törkeää varkautta, joka tapahtui Konalassa lauantaina 20.9. noin kello 21.45.

Poliisi epäilee, että vuonna 1988 syntynyt mies murtautui moottoripyöräliikkeeseen ja vei sieltä kolme crossimoottoripyörää. Poliisi sai tiedon varkaudesta, kun liiketilasta tuli murtohälytys vartiointiliikkeelle. Yksi moottoripyöristä löytyi liiketilan pihasta.

Poliisi aloitti etsinnät alueella ja havaitsi myös toisen moottoripyörän puistossa. Kun partio lähestyi, pyörä lähti liikkeelle ja sen kuljettaja pakeni kevyen liikenteen väyliä pitkin kohti Malminkartanoa. Pakomatkalla ajettiin myös kerrostalojen pihoilla. Lopulta kuljettaja kaatui Puustellinrinteellä ja jatkoi pakoa juosten, mutta poliisi otti hänet kiinni.

– Kuljettajalla oli reilusti ylinopeutta ja hän vaaransi muiden henkeä ja terveyttä toiminnallaan, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Teemu Haapala.

Epäiltyä tutkitaan myös törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta ilman lupaa sekä rattijuopumuksesta.

Poliisi pyytää yhteydenottoa henkilöiltä, joilla on mahdollisesti lisätietoa tapahtumista tai jotka ovat joutuneet sivullisina osallisiksi takaa-ajoon. Tiedot voi lähettää osoitteeseen omaisuusrikoksetRAR.helsinki@poliisi.fi. Lisäksi kateisiin jäi yksi uunituore Husqvarna FE450 -merkkinen moottoripyörä vuosimallia 2026. Mahdolliset tiedot moottoripyörän olinpaikasta voi ilmoittaa samaan osoitteeseen.