Mystiset oireet pakottivat Merjan perheen muuttamaan Espanjaan – "Kipu on niin mielipuolista, että päässä surisee"

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus saada henkilökohtaista apua vammaispalvelulain perusteella. Vaikeavammaisen henkilön kotikunnalla ei ole automaattisesti velvollisuutta järjestää sosiaalihuoltoa ulkomailla oleskelevalle henkilölle.

Invalidiliiton lakimies Elina Niemisen mukaan avustajan saa tyypillisimmillään käyttöönsä ulkomaille esimerkiksi muutaman viikon lomamatkoille, opintojen tai työmatkojen ajaksi. Pidempään oleiluun avustajan saaminen on ollut kinkkisempää.

– Jos henkilö on ulkomailla pidempää kuin 2–3 viikkoa, avustajaa on hankalampaa saada. Siinä punnitaan sitä, mikä on katsotaan tavanomaiseksi elämäksi ja täyttyvätkö tavanomaisen elämän edellytykset ulkomailla.

Vuonna 2018 korkein hallinto-oikeus katsoi kunnan sosiaalitoimen toimineen väärin, kun kunta ei korvannut avustajaa vaikeavammaiselle henkilölle kolmen vuoden ulkomailla oleskelun ajaksi. Päätöksen katsottiin rajoittavan vaikeavammaisen henkilön liikkumista ja oleskelua EU-alueella.

Niemisen mukaan Merjan tapaus on mielenkiintoinen.

– On selvää, että näissä tilanteissa on kyseenalaista, toteutuuko vammaispalvelulain henki ja sen tavoite mahdollistaa vammaisten ihmisten mahdollisuudet elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.