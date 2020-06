Myös puolustusvoimissa uusi tiedustelulaki koetaan erittäin tarpeellisena – esimerkiksi maakauppoihin pystytään puuttumaan nyt paremmin

Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö Pekka Toveri on samaa mieltä Suojelupoliisin päällikön Antti Pelttarin kanssa siitä, että uusi tiedustelulaki on jo osoittanut tarpeellisuutensa tiedustelutiedon hankkimisessa.

– On ollut ihan ehdottoman tärkeä. Se on antanut meille uutta suorituskykyä nimenomaan tällaiseen strategiseen ennakovaroitukseen ja paikannut niitä aukkoja mitä meillä on ollut juuri verkossa. Emme ole aikaisemmin päässeet toimimaan tietoverkkoihin. Nyt voimme toimia siellä laillisesti. Se on ollut todella iso aukko, mikä on nyt täytetty. Laki on osoittautunut toimivaksi ja erittäin tarpeelliseksi, Toveri toteaa.