Helsinkiläisen taloyhtiön pihalle ilmestynyt upeita tonttuja: ”Toivoin, että ne ilahduttaisivat”

Käppi kertoo tykänneensä aina askarrella käsillään asioita. Kiinnostuksen kohteet ovat välillä vaihdelleet, mutta viime aikoina tontut ovat olleet lähellä sydäntä. Ensimmäinen tonttu ilmestyi Käpin pihalle viime vuonna ja tänä jouluna perinne on saanut jatkoa.

Käppi kertoo saaneensa positiivista palautetta tonttuhahmoistaan. Käppi kertoo erään tonttuhahmonsa taustoista: pitkän penkin päässä istuva neulova tonttutäti on tehty seuran pitäjäksi.

– Hahmon taustalla on se, että kyseiselle penkille kerääntyy joka päivä säästä riippumatta pihapiirin vanhukset. Etenkin yksi heistä on hyvä tuttavani, niin ajattelin, että teen heille sinne penkille yhden seuralaisen. Toivoin, että se ilahduttaisi. Tuttavaltani tulikin heti seuraavana päivän siitä palautetta, joten ilmeisesti se on ollut mieluinen kaveri, vaikka hiljaisempi onkin, Käppi hymähtää.