Myanmar kertoi vapauttavansa tuhansia vankeja – joukossa ulkomaalaisia

Maassa on pidätetty yli 21 000 ihmistä sotilasjuntan kaapattua vallan. Maan syrjäytetty johtaja Aung San Suu Kyi, 77, on ollut vangittuna vallankaappauksesta lähtien. Hänet on tuomittu vankeuteen yhteensä 33 vuodeksi useissa oikeudenkäynneissä.