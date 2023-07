Myanmarin vaarallinen sotilasjuntta jatkoi maan hätätilaa – päätös lykkää todennäköisesti vaaleja

Myanmarissa on ollut voimassa hätätila vuoden 2021 helmikuusta lähtien. Tuolloin sotilasjuntta kaappasi vallan.

Maan syrjäytetty johtaja Aung San Suu Kyi , 77, on ollut vangittuna vallankaappauksesta lähtien. Hänet on tuomittu vankeuteen yhteensä 33 vuodeksi useissa oikeudenkäynneissä.

Vaalien siirto todennäköistä

Myanmarissa on pidätetty yli 21 000 ihmistä sotilasjuntan kaapattua vallan. Sotilasjuntta on syyllistynyt myös ihmisten tappamiseen ja kiduttamiseen.

Juntan johtaja Min Aung Hlaing on kieltänyt oppositiopuolueet ja vaientanut mediaa. Brittilehti The Guardianin mukaan reilusti yli miljoona ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.