Suomi saattaa avata uusia suurlähetystöjä suunniteltua enemmän – uudet lähetystöt sijaitsevat todennäköisesti Aasiassa

Ulkoministeriön alivaltiosihteeri Pekka Puustinen kertoo, että Sanna Marinin (sd.) hallituksen kunnianhimo on kasvanut ja jo hallitusohjelmassa kirjatun neljän uuden suurlähetystön lisäksi uusia edustustoja saatetaan avata vielä enemmänkin.

– Hallitus on kyennyt löytämään rahoituskehystä niin, että meillä voisi olla varaa perustaa hallituskaudella viideskin edustusto. Nyt sitten varmaan tästä budjettiriihestä ensi vuoden osalta selviää, onko ulkoministeriön kehyksessä varaa siihen, että voitaisiin perustaa vielä kuudes uusi edustusto tällä hallituskaudella, Puustinen sanoo.

– Mutta meidän kehyksissä on tällä hetkellä ensi vuodelle ohjelmoitu vähintään yksi uusi edustusto. Nyt sitten katsotaan, onnistuisiko toinen. Maksimissaan luku voisi olla hallituskaudella ymmärrykseni mukaan kuusi uutta edustustoa, Puustinen lisää.

Alivaltiosihteeri tuo esiin myös tosiasiat siitä, ettei uusien suurlähetystöjen perustaminen ole ilmaista. Toisaalta Suomi on myös leikannut aiempina vuosina säästösyistä edustustoverkkoaan, esimerkiksi juuri uudelleen avatun Filippiinien lähetystön lisäksi Pakistanissa, Luxemburgissa, Sloveniassa ja Slovakiassa.

Aasian verkoston vahvistaminen

– Uskoisin, että kun Afrikkaan on saatu käynnistettyä yksi edustusto ja Lähi-itään toinen, niin nyt varmaan katse on Aasian suunnalla, Puustinen sanoo.

Oma vaikutuksensa on sillä, mitä tapahtuu Afganistanissa. Suomi sulki suurlähetystönsä Kabulissa ainakin toistaiseksi, eikä sen uudelleen avaamisesta ole minkäänlaista arvioita.

– Voidaanko sinne koskaan palata vai aletaanko esimerkiksi hoitamaan maan (Afganistanin) seurantaa jostain muualta sillä alueella? Se voi vaikuttaa siihen, mitä me suunnitellaan, mutta ei välttämättä niin, että vaihdettaisiin ehdotuksia. Ehkä jotkut asiat muuttuvat kiireellisimmiksi kuin toiset Afganistanin nopean tilanteen muuttumisen vuoksi. Tämä kaikki on nyt pohdinnassa, Puustinen pyörittelee.

Sen sijaan Puustinen vaikenee siitä, mitä ne uudet maat voisivat olla, joihin edustustoja avattaisiin. Jo karttaa katsomalla voi jotain arvailla. Afganistanin naapurimaista Suomella on lähetystöt Iranissa ja Kiinassa. Muista naapurimaista merkittäviä alueellisia toimijoita ovat Pakistan ja Uzbekistan, joihin muiden maiden Afganistanin-lähetystöjä on siirretty Qatarin ohella.

Aasian sijaan tarvetta voisi olla muuallakin

– Esimerkiksi Afrikassa on aukkoja edelleen. Tai sitten kuinka hyvin pitäisi Eurooppa-politiikkaa vahvistaa sillä tavalla, että olisi useammassa maassa lähetystö, pohtii Helsingin yliopisto tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg.

– Mitkä maat mahdollisesti ovat meidän potentiaalisia uusia kauppakumppaneita? Se on jossain määrin riskinottamista ja ennakointia tulevaisuuden suhteen. Afrikassa ja Aasiassa meillä on heikkouksia tässä verkostossa, mutta yhtä yksittäistä maata en lähde nimeämään, mihin uusi edustusto pitäisi laittaa, Vuori sanoo.

Latinalaisessa Amerikassa edustus kaventunut

– Ymmärrän hyvin virkamiesten näkökulman, kun lähetystöt toimivat jo nyt pienillä resursseilla ja lähetystöissä on valtavat käynnistämiskustannukset, Lappalainen sanoo.

– Libanonissa on räjähdysaltis tilanne Syyrian kriisin vuoksi. Se maailmankolkka on tikittävä aikapommi. Toinen missä tapahtuu koko ajan paljon, on Kongojen alueet. Olisiko se paikka, jossa Suomi pystyisi edistämään kehityspolitiikkaansa? En ole ihan varma, ja millä intresseillä sinne mennään? Lappalainen pohtii.