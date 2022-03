Mustanruskeaa töhnää tipahteli taivaalta Las Vegasissa – laboratioriotestin paljastusta ei moni osaisi arvata

– [Kuin] rasvaa, öljyä, sitä on vaikeaa selittää, paikallinen asukas Marcos Cervantes kuvailee.

"Tuota, se on mehiläisen kakkaa"

– Tämä on tunnettu myös hyönteisten ulosteena, joten, tuota, se on mehiläisen kakkaa, Clark Countyn ympäristöviranomainen Kevin MacDonald kuvaa.

Tulos varmistui laboratoriokokeissa. MacDonaldin mukaan aines on harmitonta. Katso tapaus yllä olevalta videolta!

"Hihittelin itsekseni"

– Hihittelin itsekseni siitä lukiessani, koska tiedän tasan tarkkaan, mitä se on. Auto, jolla kuljetan mehiläisiä, on sen peitossa. Sitä on vaikeaa pestä pois, hän kuvaa.