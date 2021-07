Muslimipyhiinvaeltajat saapuvat Mekkaan – 16 vuotta matkaan säästäneeltä Samialta, 68, ja muilta iäkkäiltä evättiin sisäänpääsy: "En tiedä, olenko elossa ensi vuonna"

Pyhiinvaellus on yksi islamin peruspilareista. Kunkin kykenevän muslimin tulisi osallistua siihen ainakin kerran.

Iäkkäille vaikea pettymys

Kairolaisen matkatoimiston omistaja Mohammed Essam sanoo, että kaksi kolmasosaa hänen toimistoaan käyttävistä Hajj-matkaajista on täyttänyt 60 vuotta.

– Tänä vuonna monet ovat ilmaisseet surunsa, turhautumisensa ja vihansa. Suurin osa pyhiinvaeltajista ympäri maailmaa on iäkkäitä. Ihmiset alkavat miettiä Hajjia, kun heillä on säästöjä, Essam kertoi toimistossaan, joka on koristeltu kuvilla Mekan suuresta moskeijasta.