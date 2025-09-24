Murtovarkaat kähvelsivät arvotavaraa jalkapallovalmentaja Roberto Martínezin kodista.
Portugalilaislehti Correio da Manha kertoo, että Roberto Martínez, 52, oli ollut lauantaina vaimonsa kanssa neljä tuntia poissa kodistaan, joka sijaitsee Cascaisin keskustassa. Kaksikko huomasi asuntoon palatessaan, että arvoesineitä oli kadonnut.
Correio da Manhan poliisilähteen mukaan murtovarkaat olivat penkoneet "käytännössä jokaisen huoneen". Joukko oli poliisilähteen mukaan tiennyt Martinezin ja hänen vaimonsa olleen tapahtuma-aikaan lauantaina poissa.
Portugalilaisen SIC:n mukaan murtovarkaat olisivat vieneet kelloja ja koruja 100 000 euron edestä. Correio da Manha sen sijaan raportoi Martínezin ja hänen vaimonsa arvioineen, että joukko varasti noin 800 000 euron arvoisen luksuskellokokoelman.
Espanjalainen Martínez toimii nykyisin Portugalin miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajana. Mies on operoinut tehtävässä vuodesta 2023.
Aiemmin urallaan Martínez on luotsannut Belgian maajoukkuetta ja muun muassa Valioliiga-seuroja Evertonia ja Wigania.
Martínezin asuinkunta Cascais sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Portugalin pääkaupunki Lissabonista.