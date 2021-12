Murtovarkaat iskivät valioliigatähden kotiin – julkaisi kuvan vammoistaan: "Näin käy, kun yrittää vastustella"

– He onnistuivat viemään kaikki koruni ja jättivät kasvoni tähän kuntoon. En ymmärrä, miten jotkut ihmiset voivat olla näin pahoja. Perheeni on minulle kaikkein tärkein asia, ja onneksi he ovat kunnossa. Olen kohdannut elämässäni niin paljon vastoinkäymisiä, että tämä on vain yksi asia, josta tulen pääsemään yli – päättäväisenä ja vahvana, kuten aina.