Murhatun äidin kohtalo saattoi viimein selvitä: Paljastiko sarjamurhaajan piirros yli 20 vuotta vanhan mysteerin?

– Anthony on sanonut aina toivovansa, että murhaaja tunnustaisi tai että hän voisi itse löytää murhaajan jollakin tavalla.

Uusi käänne apuna

Tällä viikolla Wells-Jones näki Facebookissa sarjamurhaaja Samuel Littlen piirroksen naisesta, jonka tämä on kertonut surmanneensa Memphisissä juuri vuoden 1996 tienoilla.

Anthony Jones tunnisti äitinsä lisäksi myös Littlen. Hänen mukaansa Baxter-Jones ja Little olivat tunteneet toisensa useiden kuukausien ajan. Jones oli myös tavannut Littlen.

Little on tunnustanut syyllistyneensä 90 murhaan. Hän on piirtänyt kuvat ainakin 16 uhristaan, joita ei ole tunnistettu.