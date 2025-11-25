Bosniahertsegovinalaista jalkapalloerotuomari Anis Kalajdžićia syytetään entisen tyttöystävänsä Aldina Jahićin murhasta.

Anis Kalajdžić, 33, oli syytteen mukaan odottanut Aldina Jahićia, 32, kuntosalin edessä Mostarissa 16. marraskuuta. Hän löi siellä entistä tyttöystäväänsä useita kertoja päähän ja rintakehään.

Kalajdžić oli tämän jälkeen väitetysti ottanut laittomasti hankkimansa pistoolin esiin, jolloin Jahić oli lähtenyt juoksemaan kauhuissaan pakoon.

Jahić oli mennyt ravintolaan ja soittanut poliisille. Kalajdžić kuitenkin seurasi häntä ja löysi naisen ravintolan vessasta. Kalajdžić ampui Jahićia päähän, ja tämä kuoli.

Kalajdžić oli väitetysti yrittänyt tämän jälkeen itsemurhaa, mutta ase ei lauennut.

Kalajdžić on määrätty kuukauden tutkintavankeuteen. Häntä epäillään kahdesta rikoksesta: törkeästä murhasta ja aseen luvattomasta hankkimisesta, hallussapidosta tai myynnistä, muun muassa Radio Slobodna Evropa ja Klix.ba kertovat.

Kalajdžić on toiminut jalkapalloerotuomarina Bosnia ja Hertsegovinassa. Hän on entisen jalkapalloilijan ja valmentajan Avdo Kalajdžićin poika.