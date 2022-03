Muovisten kertakäyttöastioiden kulutusta vähennetään Suomessa: Listalla esimerkiksi kirsikkatomaattirasiat ja rahkapurkit!

Taustalla on EU:n direktiivi, joka edellyttää, että jäsenmaat vähentävät muovimukien ja elintarvikepakkausten kulutusta vuoteen 2026 mennessä. Tavoite on vähentää muoviroskan määrää ympäristössä. Jäsenmaat päättävät kansallisista toimista ja niiden seurannasta.

Ympäristöministeri Emma Kari (vihr.) totesi, että kertakäyttöisten muovien vähentämisellä on laaja tuki kansalaisten ja yritysten keskuudessa.

Muovista ei luovuta kokonaan

Kokonaan muovin käytöstä ei kuitenkaan luovuta, vaikka sen kulutusta pakkauksissa on jo vähennetty tuntuvasti. Tilalle on jo tullut muun muassa puupohjaisia tuotteita.

– Elintarviketurvallisuus on alalle ehdoton prioriteetti, eikä siitä tingitä. Ohut, suojaava muovikalvo tarvitaan vielä usein varmistamaan elintarvikkeiden säilyvyys. Säilyvyydestä huolehtiminen on myös oleellinen osa alan hävikinvastaisia toimia, sanoo Elintarviketeollisuusliiton johtaja Heli Tammivuori tiedotteessa.

Kertakäyttömukien ja pakkausten kulutus on kasvussa, kun take away -myynti lisääntyy. Lisäksi päivittäistavarakaupassa myydään enemmän pienempiä pakkauskokoja.