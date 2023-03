Muotiasiantuntija huomasi muutoksen puolueiden puheenjohtajien tyyleissä vaalien lähestyessä – paljastaa, kuka on tyylionnistuja

Muotiasiantuntija Mirva Saukkola saapui MTV Uutiset Liveen arvioimaan puolueiden puheenjohtajien vaalityylit. Tänä vuonna puolueiden puheenjohtajilla on nähty päällä paljon värikästä, mutta myös musta on ollut suosiossa. Saukkola on kiinnittänyt huomionsa siihen, että etenkin naisten tyyli on vaihtunut vaaliviikkojen aikana.