Playboy-malli Victoria Silvstedt hakee Ruotsin viisuedustajaksi – taustalla Loreenin voittobiisien hittinikkarit

Monacossa asuva malli palasi Ruotsiin tavoitteenaan Melodifestivalen-voittoa.

Takavuosien Playboy-malli, ruotsalainen Victoria Silvstedt,50, palasi kotimaahansa osallistuakseen Ruotsin Melodifestivalen-laulukilpailuun. Silvstedt nähdään Mellojen viidennessä osakilpailussa kappalleellaan Love It! Melodifestivalenin voittaja edustaa Ruotsia Euroviisuissa.

Silvstedt postasi Instagramiinsa kuvia ja videoita harjoituksistaan. Postauksen mukaan odotettavissa on menevä kappale, jossa Silvstedin rinnalla nähdään salskeita miestanssijoita.

– Tervehdys Tukholmasta. Tänään lehdistötilaisuus ja kenraaliharjoitukset, jonka jälkeen lähden Jönköpingiin, jossa alkaa seikkailu, tähti kirjoittaa kuvakimaransa yhteyteen.

Melodifestivalenin nettisivujen mukaan Silvstedtin kappaleen ovat tehneet maineikkaat Thomas G: son, sekä Jimmy Jansson. Miehet ovat muun muassa tehneet viisutähti Loreenin voitokkaat kappaleet Euphoria ja Tattoo, joilla molemmilla Loreen on voittanut Euroviisut.

Silvstedt kommentoi yhteistyötä taannoin Monacolife-lehdelle. Hänen mukaansa työskentely arvostettujen biisinikkareiden kanssa on ollut erityistä. Hän paljastaa, että suunnitelmissa ei ollut osallistua Melodifestivaleniin, mutta yksi kappale resonoi hänessä vahvasti.

– Kun he tarjosivat tätä kappaletta, olin todella otettu. En voinut kieltäytyä, Silvstedt sanoo lehdelle.

Nykyisin pääosin Monacossa asustava Silvstedt teki yllätysesiintymisen taannoin Tukholmassa järjestetyssä QX-gaalassa. Tähti esitti gaalassa vuoden 1999 hittinsä Hello Hey.

Silvstedt nousi julkisuuteen missikisoista. Vuonna 1993 hän sijoittui toiseksi Miss Ruotsi -kilpailussa ja Miss Universumeissa hän ylsi 10 parhaan joukkoon. Misseilyn jälkeen hän loi menestyksekkään kansainvälisen uran mallina.

Silvstedt on esiintynyt myös televisiosarjoissa ja elokuvissa. Vuonna 2021 hän osallistui Ruotsin Masked Singer -ohjelmaan, joka johti musiikilliseen paluuseen vuonna 2023. Silvstedtin debyyttialbumi Girl on the Run vuodelta 1999 myi Ruotsissa kultaa.