Muistatko vielä Lintilän Whatsapp-kohun? KRP kertoo nyt tilanteesta

Entiseen elinkeinoministeriin Mika Lintilään (kesk.) kohdistuneen epäillyn tietomurron tutkinta on loppusuoralla, kertoo keskusrikospoliisi. Asiaa tutkitaan edelleen epäiltynä tietomurtona.

KRP on suorittanut forensisia tutkimuksia asiaan liittyen. Kyseisillä tutkimuksilla viitataan esimerkiksi mobiililaitteisiin ja digitaaliseen viestintään tehtäviin tutkimuksiin.

– Keskusrikospoliisilla on ollut tutkittavana laite, johon on epäilty tehdyn tietomurron. Tulosten analysointi on edelleen kesken, koska toimet ovat erittäin vaativia ja aikaa vieviä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Aku Limnell.