Muistatko vielä? Helena Ahti-Hallberg oli tähtiopettajana ensimmäisellä TTK-kaudella – näin hän muistelee lähetystä

Haapalainen ja Ahti-Hallberg kertoivat MTV Uutisten haastattelussa sarjan suosion olevan se, että se yhdistää sukupolvia ja ohjelma on suunnattu kaikille. Kaksikko myös ylistää julkkiksia, jotka uskaltautuvat sarjaan mukaan.

Haapalainen sanoo, että hänen ikimuistoisin TTK-hetkensä on ihan ensimmäinen lähetys vuodelta 2006.

– Kukaan ei oikeastaan tiennyt, mitä tästä on tulossa. Me olimme kaikki vähän untuvikkoja siinä asiassa. Minä henkilökohtaisesti tiesin, että on olemassa vain se tanssi, mille olin antanut elämäni. Tiesin, että nyt pääsen jakamaan vielä suuremman yleisön kanssa, mitä koskaan aiemmin. Se oli oikeastaan kaikista suurin hetki, ihan ensimmäinen lähetys.