Muistatko maailman parhaaksi valitun George Weahin? Näin hänen poikansa iski verkot tötterölle MM-kisoissa

Sukunimi on jalkapallon seuraajille tuttu, sillä Timothyn isä, maalitykki George Weah valittiin maailman parhaaksi pelaajaksi vuonna 1995. Futisuransa jälkeen George Weah on vaikuttanut politiikassa, ja hän on ollut kotimaansa Liberian presidentti vuodesta 2018 lähtien.