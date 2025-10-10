90-luvun hittibändistä tehdään musikaali.

90-luvulla maailman maineeseen kappaleellaan Barbie Girl noussut tanskalaisbändi Aqua kertoo Instagram-tilillään, että yhtyeestä tehdään musikaali.

Yhtye kertoo olevansa innoissaan tulevasta projekstista ja lupaa että siitä tulee hauska ja liikuttava.

– Olemme kokeneet hurjan matkan, joka on ollut täynnä ennenäkemättömiä kokemuksia. Nyt olemme uskomattoman innoissamme, että saamme elää ne uudelleen musikaalina yhdessä muun maailman kanssa.

Yhtyeen mukaan musikaali tulee olemaan muistutus siitä kuinka etuoikeutettuja he ovat saaneet urallaan olla.

– Jos tiimi onnistuu vangitsemaan edes osan siitä miltä se tuntui, niin voimme luvata, että se tulee olemaan viihdyttävää.

Aqua the Musical saa maailman ensi-iltansa Kööpenhaminassa vuonna 2028.

Aqua kuvattuna Lontoossa vuonna 2023.Copyright © 2023 BACKGRID UK

Aquan läpimurtohitti Barbie Girl julkaistiin vuonna 1997, jonka jälkeen yhtye on julkaissut useita radiohittejä. Bändi hajosi vuonna 2001, mutta on sittemmin tehnyt paluun ja keikkailee aktiivisesti edelleen.