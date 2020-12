MTV vieraili kauppakeskuksessa: Onko jouluruuhkaa ja pitävätkö turvavälit? Näin johtaja vastaa

Kauppakeskuksen johtajan Kati Kivimäen mukaan liikkeissä on riittänyt väkeä hyvin koko joulukuun ajan, mutta varsinaisia ruuhkia ei ole ollut.

– Asiakkaat ovat jaksottaneet ostoksia hyvin pitkälle ajalle. Meillä on aika pitkät aukioloajat, joka mahdollistaa sen, että voi tulla aamulla tai illalla.

Kuluvaa vuotta on leimannut vahvasti koronavirusepidemia, ja se on näkynyt myös ostoskeskuksen arjessa. Kivimäki kertoo, että Triplassa on tehty koko vuosi paljon töitä viruksen torjumiseksi.