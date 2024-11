MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö vaihtuu – uudeksi vetäjäksi Jaakko Loikkanen

Jaakko Loikkanen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt MTV Uutisissa vuodesta 2015 alkaen.

Loikkanen on ankkuroinut television pääuutislähetyksiä, käsikirjoittanut ja juontanut Asian ytimessä -ajankohtaisohjelmaa sekä useita vaali- ja muita erikoislähetyksiä. Loikkanen on tehnyt myös toimittajan työtä politiikan ja talouden toimittajana.

– Olen viimeiset 12 vuotta seurannut työkseni politiikkaa, taloutta ja muita yhteiskunnallisia aiheita. On hienoa päästä jatkamaan tätä työtä uudessa, kiinnostavassa tehtävässä loistavan tiimin kanssa, Loikkanen sanoo.

– Yhteiskuntatoimituksen rooli MTV Uutisten tarjonnassa on aina ollut keskeinen, ja viime vuosina sen merkitys on korostunut entisestään. Ihmisillä on halu ja oikeus tietää ja ymmärtää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, ja tässä pyrimme heitä parhaamme mukaan tukemaan joka päivä aamusta iltaan.