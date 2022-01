MTV Uutisten tieto: Aki Lindén nousemassa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun sijaiseksi

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on jäämässä vanhempainvapaalle maaliskuun lopussa.

Turkulainen Aki Lindén (sd.) on entinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja. Koulutukseltaan Lindén on lääketieteen lisensiaatti ja valtiotieteiden maisteri. Hän on syntynyt vuonna 1952.