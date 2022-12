MTV Uutisten tiedot: Oulun Hiirosen henkirikos koveni taposta murhaksi – nuori naisuhri tuotiin asuntoon muualta

Neljän epäillyn osalta rikosnimike on nyt koventunut taposta murhaksi. Rikosnimikkeen muuttuminen taposta murhaksi viittaa siihen, että tekotapa on ollut erityisen raaka ja julma tai että teossa on käytetty vakaata harkintaa.



– Esitutkinta on sujunut hyvin ja epäillyt ovat olleet yhteistyöhaluisia. Poliisi tulee tiedottamaan tapauksesta lisää ensi viikolla, rikosylikomisario Janne Koskela Oulun poliisista kertoo MTV Uutisille.