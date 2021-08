MTV Uutisten tiedot: Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä käsittelee kolmatta rokotusannosta jo huomenna

Ruotsissa ja Yhdysvalloissa on jo suositeltu, että näille potilaille annettaisiin kolmas rokotus. Yhdysvalloissa kolmas rokotus suunnitellaan annettavaksi vähintään kaksi kuukautta toisen rokotuksen jälkeen.

Tutkimustulokset rokotuksen tehosta vaihtelevat

– Tulokset näyttävät olevan erilaisia Israelissa, Englannissa ja Kanadassa. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, missä vaiheessa maan epidemiatilanne on ollut, kun tutkimus on tehty. Yhtenä tekijänä on rokotteiden annosväli.