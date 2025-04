MTV Uutisten kysely: Vain kolmannes kunnanvaltuutetuista pitää kuntaveron korottamista todennäköisenä

MTV Uutisten kyselyn perusteella kunnanvaltuutettujen keskuudessa ei koeta kovin laajasti tarvetta korottaa kuntaveroa tulevana valtuustokautena.

Tutkimusyhtiö Verianin maaliskuussa toteuttamassa kyselyssä vain noin joka kolmas eli 31 prosenttia kunnanvaltuutetuista on samaa mieltä väittämästä, että todennäköisesti kuntaveroa korotetaan. Selvä enemmistö eli 57 prosenttia on sitä mieltä, että korotustarvetta ei todennäköisesti ole.

Kuntaliitossa ei lähdetä kuitenkaan juhlimaan, sillä varatoimitusjohtaja Timo Reinan mukaan kuntien talousnäkymien arvioidaan heikkenevän vuoden kuluttua.

– Talousjohtajista noin 70 prosenttia arvioi, että on merkittävää sopeutustarvetta, jossa veronkorotukset voivat osaltaan tietenkin keinovalikoimaan kuulua ja sen verran suunnilleen arvioi, että talouden tila heikkenee kunnissa, sanoo Reina MTV Uutisille.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja arvioi, että vaalivuosi ja vuoden alkupuoli saattavat näkyä tuloksessa.

– Kun vuosi etenee pidemmälle niin nähdään sitä ensi vuoden ja lähivuosien tilannetta tarkemmin. Pitää myös muistaa, että tälle vuodelle veron korottajia oli jonkin verran vähemmän jo kuin mitä me oletettiin ja mitä omilla kyselyillä saatiin selville. Se varmaan kertoo tästä samasta ilmiöstä, että vaalivuodet eivät yleensä ole otollisia tehdä veronkorotuksia, sanoo Reina.

Kuntaliiton mukaan työllisyyskehityksellä on aiempaa suorempi vaikutus kuntatalouteen, koska kunnat vastaavat nyt työ- ja elinkeinopalveluista.

MTV Uutisten tutkimusyhtiö Verianilla teettämän Kuntapäättäjätutka-tutkimuksen virhemarginaali on enimmillään noin 3,5 prosenttiyksikköä suuntaansa. Vastaajia oli 720. Kyselyn kohderyhmä oli kunnanvaltuutetut manner-Suomessa. Tulokset on vakioitu kuntapäättäjien sukupuolen ja iän sekä puoluekannan ja kuntakoon mukaan vastaamaan kohderyhmää. Kysely on toteutettu verkkokyselynä, johon kutsuttiin sähköpostilla.