Vielä parikymmentä vuotta nainen pörssiyhtiön hallituksessa oli harvinaisuus – Stora Enson Kati ter Horst johtaa nyt yli kolmen miljardin euron liiketoimintaa: "Johtaja tarvitsee intohimoa"

Tasa-arvossa painaa muukin kuin sukupuoli

– Kun meillä Stora Ensossa kehitetään uusia liiketoimintoja, on erittäin tärkeää, että mukana innovoimassa on ihmisiä erilaisilla taustoilla. Ei vain eri sukupuolia vaan erilaisia taustoja koulutuksen, ikien ja kansallisuuksien kautta, ter Horst sanoo.

"Listaus yhä tarpeen"

– Listaus oli 20 vuotta sitten tuiki tarpeellinen ja se on sitä edelleen, vaikka 20 vuoden aikana on tapahtunut positiivinen muutos. Naisten taloudellinen valta on kasvanut. Se tarkoittaa, että myös tasa-arvo suomalaisissa yrityksissä ja yhteiskunnassa on edennyt, Talouselämän päätoimittaja Emilia Kullas sanoo.