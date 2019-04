MTV Uutisten kummilinnun, Päivi-haukan lähetin on vaiennut – kuudessa vuodessa lintu ehti hämmästyttää tutkijoita monta kertaa

– Viimeiset tiedot ovat tulleet huhtikuun 13. päivänä. Voi olla, että se oli nyt tässä, arvioi mehiläishaukka-projektista vastaava dosentti Patrik Byholm Ammattikorkeakoulu Noviasta.

"Uskon, että lintu on elossa"

Viimeisin Päivi-haukan sijaintipaikannus tuli tutulta talvehtimisalueelta Etelä-Afrikan Reitzistä.

– Uskon, että Päivi-haukka on elossa. Näyttää siltä, ettei lähetin enää jaksa ottaa vastaan latausta. Poikkeuksellisen kauan se onkin toiminut. Päivi-haukalla se on ollut jo kuusi vúotta ja sitä ennen sama lähetin oli kaksi vuotta toisella linnulla. Onhan se toki mahdollista, että lähetin vielä heräisi henkiin. Aiemminkin lähetyksissä on ollut pidempiä taukoja, toivoo Byholm vielä.

Talvea Päivi-haukka on viettänyt Reitzin lisäksi Johannesburgin esikaupunkialueella. Siellä se on viihtynyt tänä talvena aiempaa pidempiä aikoja.



"Olemme saaneet paljon uutta tietoa Päivin ansiosta"

Byholm vakuuttaa, ettei harmita, vaikkei Päivi-haukasta enää saataisikaan paikannustietoja.



– Se on jo ylittänyt kaikki toiveet, vaikka olisihan se ollut kiva vielä seurata sen tämän kevään muuttomatkaa Suomeen. Päivin ansiosta olemme saaneet paljon uutta tietoa mehiläishaukkojen elämästä, kiittelee Byholm.



"Metsäkato ajaa mehiläishaukkoja Etelä-Afrikkaan"

Päivi-haukka herätti myös Etelä-Afrikassa kiinnostuksen mehiläishaukkoihin. Toukokuussa on valmistumassa paikallisen tutkijan Caroline Howesin väitöskirja mehiläishaukkojen afrikkalaisesta ekologiasta.



– Väitöskirjan mukaan mehiläishaukkojen määrä on lisääntynyt Etelä-Afrikassa samaan aikaan kun se vähenee Euroopassa. Selitys on se, että linnut ovat siirtyneet Etelä-Afrikkaan, koska päiväntasaajan alueella metsät ovat vähentyneet. Metsäkadon takia linnut muuttavat kauemmas etelään. Siitä saattaa sitten seurata ongelmia linnuille, koska muuttomatka pitenee. Päivi-haukkakin on monta kertaa myöhästynyt pesinnästä, kun se on lähtenyt muuttomatkalle liian myöhään, tiivistää Byholm väitöskirjan tuloksia.



Päivi haukka pesi onnistuneesti vuonna 2013. Silloin se sai kaksi poikasta. Vuosina 2014, 2016, 2017 ja 2018 se myöhästyi eikä ehtinyt pesimään. Vuoden 2015 poikaset joutuivat pesärosvon suuhun.



Päivi-haukan poikasella on vielä toimiva lähetin

Päivi-haukan poikasella Mohammedilla on myös satelliittilähetin, vaikka se ei olekaan julkisessa seurannassa. Mohammed oleskelee tutulla talvehtimisalueellaan Gabonin ja Kongon rajaseudulla keskellä sademetsää. Viime kesänä Mohammed kävi ensimmäisen kerran viettämässä kesää Suomessa. Tänäkin kesänä lintu matkannee Suomeen. Muuttomatka alkaa todennäköisesti pian. Ensimmäiset mehiläishaukat saapuvat yleensä Suomeen toukokuun puolivälin paikkeilla.



Mehiläishaukka luokitellaan erittäin uhanalaiseksi

Päivi-haukka ja sen kaksi poikasta saivat selkäänsä lähettimet Vesilahdella elokuussa 2013. Kaikkiaan 40 mehiläishaukkaa on saanut satelliittilähettimen. Muut lähettimet ovat jo sammuneet ja toimiva lähetin on ollut enää Päivi-haukalla ja sen poikasella Mohammedilla. Ja nyt siis Päivi-haukankin lähetin on todennäköisesti sammunut.



Mehiläishaukka luokitellaan Suomessa erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Laji on vähentynyt 1980-luvulta lähtien. Ahdingon syitä on selvitetty satelliittilähettimien avulla. Yksi syy kannan vähenemiseen on suuri poikaskuolleisuus.