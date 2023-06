MTV Uutisten kirjeenvaihtajan raportti savun keskellä kärvistelevästä New Yorkista – "Metsäpalokaudet alkavat yhä aikaisemmin"

New Yorkissa viranomaiset varoittavat, että hengitysilma saattaa jatkua huonona viikonlopun yli. Suurin osa savusta on ajautunut Kanadan Quebecistä, jossa roihuaa noin 150 maastopaloa. Kanadassa yli 20 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan.