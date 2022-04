MTV Uutiset Yhdysvalloissa: Biden kertoi lisätietoa asetoimituksista Ukrainaan – oligarkkien omaisuutta takavarikkoon ja lahjoituksiksi Ukrainaan

Biden myös kertoi, että Yhdysvallat on toimittanut Ukrainalle 10 panssarintorjuntajärjestelmää jokaista Venäjän maahan lähettämää tankkia kohden.

Maanantaina Yhdysvallat ilmoitti 40 maan Ukrainan tukikokouksessa, että Venäjältä on vietävä kokonaan kyky käydä Ukrainan kaltaista sotaa.

Suunnitteilla myös humanitaarista apua

Pylvänäinen arvioi, että paketilla on niin kansalaisten kuin päättäjien tuki.

– Biden itsekin sanoi, että hintalappu on suuri, mutta hänen mukaansa se kasvaa vieläkin suuremmaksi, jos Venäjälle annetaan periksi. Kongressissa tuskin vastustetaan tätä ehdotusta. Niin demokraatit kuin republikaanitkin hyväksynevät sen. Suurempi kysymys on, millä aikataululla, sillä heidän eteensä on tulossa myös kiistanalaisempia, esimerkiksi koronatoimiin ja maahanmuuttoon, liittyviä asioita.