Yhdysvalloilta räätälöity asepaketti Ukrainan uudenlaisia taisteluita varten – näin Ukrainaa nyt tuetaan

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin mukaan 800 miljoonan dollarin arvoinen aseapupaketti on räätälöity nimenomaan itäisessä Ukrainassa käytäviin taisteluihin.

– Se (aseapupaketti) on yhtä suuri kuin vasta viikko sitten julkistettu vastaavanlainen aseapupaketti. Näin ollen Yhdysvallat on tukenut Ukrainaa jo noin 3,4 miljardilla dollarilla, kertoo MTV Uutisten kesäkirjeenvaihtaja Laura Pylvänäinen New Yorkista.